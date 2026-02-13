LIVE Italia-Germania Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | importante non perdere l’imbattibilità!

L’Italia affronta la Germania nel curling maschile alle Olimpiadi, e la partita si gioca per mantenere l’imbattibilità della squadra azzurra. La sfida si svolge questa mattina, mentre gli atleti cercano di consolidare la loro posizione in classifica. La partita si può seguire in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della terza partita del torneo di curling maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026! Mosaner e compagni sfideranno in questo turno il quartetto della Germania.

L'Italia affronta la Germania in diretta alle Olimpiadi nel curling maschile, in un match decisivo per la qualificazione alle semifinali.

Mosaner e la squadra italiana di curling affrontano la Germania nella terza partita del torneo maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una sfida che può decidere le sorti della qualificazione alle semifinali.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

