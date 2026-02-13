George Russell della Mercedes ha concluso in prima posizione la sessione mattutina dei test a Sakhir, fermando il cronometro a 1:33, grazie a una simulazione di Gran Premio effettuata per valutare la tenuta delle gomme e la strategia di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:33.918 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054 5 Franco Colapinto Alpine +2.956 6 Oscar Piastri McLaren +2.981 7 Carlos Sainz Williams +3.268 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320 9 Gabriel Bortoleto Audi +4.333 10 Lance Stroll Aston Martin +4.505 11 Valtteri Bottas Cadillac +4.854 11.27 Ai box anche Hamilton e Verstappen. 11.25 Finisce qui la simulazione di Gran Premio della Mercedes, con Russell che ha completato il terzo stint dopo 20 giri su gomme hard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes completa una simulazione di Gran Premio, Ferrari solida

Approfondimenti su test sakhir

George Russell della Mercedes ha stabilito il miglior tempo del Day-3 dei test di Sakhir 2026, completando un giro in 1:33 che mette in evidenza come la squadra abbia deciso di simulare un vero Gran Premio per valutare le strategie e le performance delle nuove monoposto.

Le prove sul circuito di Sakhir sono terminate con la Ferrari che si prende la prima posizione, grazie a Leclerc.

F1 2026 Barcelona Testing: Mercedes, Audi & Alpine Debut W17, RS26 & A526!

Ultime notizie su test sakhir

Argomenti discussi: Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE - Formula 1, segui in diretta la prima giornata di test in Bahrain; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: secondo giorno di prove.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: prove di set-up per la Ferrari. Russell simula una gara con la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Bottas si migliora in 1'387 ma resta ultimo con la Cadillac a quasi 5 secondi dal miglior tempo di ... oasport.it

F1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: per la Ferrari gira solo Hamilton, piloti in pista per il terzo ed l’ultimo giornoLa diretta della mattina della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it

La diretta testuale della terza ed ultima giornata di test in Bahrain. Seguici per non perdere nessun aggironamento dal tracciato di Sakhir! - facebook.com facebook

Formula 1, test Bahrain: risultati e tempi della terza giornata in diretta live da Sakhir #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com