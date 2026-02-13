LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Mercedes completa una simulazione di Gran Premio Ferrari solida

Da oasport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell della Mercedes ha concluso in prima posizione la sessione mattutina dei test a Sakhir, fermando il cronometro a 1:33, grazie a una simulazione di Gran Premio effettuata per valutare la tenuta delle gomme e la strategia di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-3 1 George Russell Mercedes 1:33.918 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054 5 Franco Colapinto Alpine +2.956 6 Oscar Piastri McLaren +2.981 7 Carlos Sainz Williams +3.268 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320 9 Gabriel Bortoleto Audi +4.333 10 Lance Stroll Aston Martin +4.505 11 Valtteri Bottas Cadillac +4.854 11.27 Ai box anche Hamilton e Verstappen. 11.25 Finisce qui la simulazione di Gran Premio della Mercedes, con Russell che ha completato il terzo stint dopo 20 giri su gomme hard. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 test sakhir 2026 in diretta mercedes completa una simulazione di gran premio ferrari solida

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes completa una simulazione di Gran Premio, Ferrari solida

Approfondimenti su test sakhir

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes simula un Gran Premio. Hamilton competitivo con la Ferrari

George Russell della Mercedes ha stabilito il miglior tempo del Day-3 dei test di Sakhir 2026, completando un giro in 1:33 che mette in evidenza come la squadra abbia deciso di simulare un vero Gran Premio per valutare le strategie e le performance delle nuove monoposto.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Ferrari davanti a tutti con Leclerc! McLaren solida, problemi per Red Bull e Mercedes

Le prove sul circuito di Sakhir sono terminate con la Ferrari che si prende la prima posizione, grazie a Leclerc.

F1 2026 Barcelona Testing: Mercedes, Audi & Alpine Debut W17, RS26 & A526!

Video F1 2026 Barcelona Testing: Mercedes, Audi & Alpine Debut W17, RS26 & A526!

Ultime notizie su test sakhir

Argomenti discussi: Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 11 febbraio, programma, streaming; F1 test Bahrain-1 2026: chi guida e quando? I turni dei piloti nei tre giorni di prove; LIVE - Formula 1, segui in diretta la prima giornata di test in Bahrain; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: secondo giorno di prove.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: prove di set-up per la Ferrari. Russell simula una gara con la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Bottas si migliora in 1'387 ma resta ultimo con la Cadillac a quasi 5 secondi dal miglior tempo di ... oasport.it

F1 LIVE, i test in Bahrain in diretta: per la Ferrari gira solo Hamilton, piloti in pista per il terzo ed l’ultimo giornoLa diretta della mattina della terza giornata dei primi test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Hamilton in entrambe le sessioni ... fanpage.it