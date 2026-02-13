LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Hamilton si mette in scia ad uno scatenato Russell quindi 3° Verstappen

Lewis Hamilton si mette in scia a George Russell durante i test a Sakhir, mentre Max Verstappen si trova in terza posizione, in un pomeriggio di prove caratterizzato da continui scambi di passo e strategie diverse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.27 Lewis Hamilton prosegue nel suo long run in 1:36.842 quindi decide di fermarsi dopo 26 tornate complessive. Max Verstappen fa segnare un 1:38.445 quindi un 1:38.542, Oscar Piastri migliora nel T1, quindi molla completamente nel T2. L’australiano si rilancia e migliora in 1:36.976 a 3.058 dalla vetta in quinta posizione. 09.24 Lewis Hamilton fa segnare un 1:36.510 e 1:37.063. Max Verstappen gira in 1:37.819, 1:38.455 e 1:38.477. Liam Lawson in 1:40.034. Gabriel Bortoleto in 1:38.641. Franco Colapinto migliora in 1:37.054 a 3.136. George Russell invece si ferma ai box dopo 19 giri totali. 🔗 Leggi su Oasport.it

George Russell della Mercedes ha registrato il miglior tempo al terzo giorno dei test a Sakhir, con un giro in 1:34, mentre Max Verstappen si trova subito dietro di lui, a pochi decimi, a causa di alcuni problemi tecnici che hanno rallentato la Red Bull durante la sessione.

Questa mattina, i test di F1 a Sakhir sono stati molto movimentati.

