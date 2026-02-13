LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 4-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 3 del torneo recuperano il break di svantaggio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno recuperato il break di svantaggio contro Hsieh e Ostapenko nel torneo di Doha, causando entusiasmo tra il pubblico. La partita, in corso, vede le teste di serie numero tre risalire nel punteggio grazie a un colpo di rovescio incrociato di Errani che ha concluso il punto con precisione. La tensione aumenta mentre le giocatrici si sfidano per ottenere il break successivo.

4-3 In rete il diritto lungolinea di Errani. 30-40 Passante di rovescio incrociato e vincente della classe '87. Ci sono tre palle del controbreak. 15-40 Risposta di diritto incrociata e vincente di Ostapenko. 15-30 Smash lungolinea vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Paolini. 0-15 Risposta di diritto lungolinea e vincente di Hsieh. Serve Errani. 4-2 Diritto lungolinea e vincente della classe '97. 40-30 Servizio interno vincente della lettone. 30-30 In rete il diritto lungolinea di "Jas". 15-30 Volée di diritto lungolinea e vincente della nativa di Hsinchu.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte all'inizio del match contro le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko, perché hanno subito un break nel primo gioco.

Errani e Paolini stanno giocando contro Hsieh e Ostapenko nel torneo WTA di Doha 2026, dove hanno salvato quattro match point prima di vincere il primo set.

