LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | prosegue lo studio della Eugenio Monti per Baumgartner

Eugenio Monti di Bormio, noto per le sue imprese nel bob, sta ancora studiando le traiettorie di Baumgartner, che si prepara alla prova di oggi ai Campionati Mondiali di Altenberg. La sua attenzione si concentra sulla curva più critica del tracciato, dove ha riscontrato alcune variazioni rispetto alle prove precedenti. Un dettaglio che distingue questa analisi è l'utilizzo di un nuovo software di simulazione, adottato ieri per migliorare le previsioni sulla dinamica delle slittate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e della quarta manche di prova del bob a 2 maschile, con la giornata di ieri che si è conclusa con le prime due test che hanno consegnato ai ventisei atleti le prime indicazioni in vista della gara ufficiale che ci sarà tra diversi giorni, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio. A rappresentare l’Italia c’è Patrick Baumgartner che nella prima batteria ha chiuso con un 56.27 (+0.62) che gli ha permesso di chiudere al quinto posto, mentre non si è migliorato al termina della seconda manche con un 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti, in vista delle Olimpiadi 2026.

Tornano sul podio olimpico gli atleti alpini: sulla Pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, nella staffetta mista a squadre dello slittino gli azzurri conquistano infatti la medaglia di bronzo con Fischnaller, Hofer, Kainzwaldner, Oberhofer, Rider e Vötter. Una co - facebook.com facebook

Dominik #Fischnaller Verena #Hofer Simon #Kainzwaldner Marion #Oberhofer Emanuel #Rieder Andrea #Voetter Quattro medaglie in cinque gare di slittino. La "Eugenio Monti" di Cortina è sempre più azzurra. #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com