LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Kim sorprende in attesa di Friedrich Baumgartner vuole migliorarsi
Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Kim che sorprende nella corsa in attesa di Friedrich, mentre Baumgartner punta a migliorarsi; Kranz, bobbista del Lichtsteiner, si ferma al tredicesimo posto con un tempo di 57 secondi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39 Kranz, bobbista del Lichtsteiner, chiude al tredicesimo posto con un 57.22. 10.38 Tredicesimo posto, l’ultimo al momento, per Brown che trova un discreto 57.77 alla fine della sua prova. 10.36 Rohner chiude al settimo posto con un 56.41 e 0.35 secondi di svantaggio dal coreano in testa. 10.34 Quarto miglior tempo per Follador che chiude a 0,26 secondi di ritardo da Kim, ancora primo. 10.32 Quinto miglio tempo provvisorio per lo svizzero Vogt che chiude con un 56.37. 10.30 Secondo miglior tempo per del Duca che chiude a 56.20. 10.28 Weeselink trova il sesto posto, con un 56. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la quarta manche, Baumgartner vuole migliorarsi
Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Baumgartner che cerca di migliorare il suo tempo nella quarta manche, è pronto a scendere sulla pista di Cesana Torinese, dove le temperature fredde e il vento leggero complicano le condizioni di gara.
LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Friedrich vince la terza batteria, arretra Baumgartner
Friedrich ha vinto la terza batteria della categoria Bob a 2 maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, mentre Baumgartner ha arretrato, lasciando spazio a un risultato che potrebbe influenzare la sua corsa alla medaglia.
