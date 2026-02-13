LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la quarta manche Baumgartner vuole migliorarsi
Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Baumgartner che cerca di migliorare il suo tempo nella quarta manche, è pronto a scendere sulla pista di Cesana Torinese, dove le temperature fredde e il vento leggero complicano le condizioni di gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Ci siamo, aspettiamo il tempo di Tentea. 10.00 Attendiamo l’inizio della quarta manche. 9.57 L’azzurro partirà come ventiduesimo in startlist, come nella manche appena conclusa. 9.55 Arretrato Baumgartner che rispetto alla giornata molto positiva di ieri ha lasciato qualche centesimo sulla pista in più. L’azzurro si rifarà nella quarta manche. 9.53 Termina la terza batteria di proba del bob a 2 maschile, con il tedesco Friedrich che finisce un test al primo posto per la seconda volta di fila dopo la giornata di ieri. 9.52 Ventiseiesimo tempo per Edelman, l’israeliano chiude all’ultimo posto la terza batteria con un 58. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Baumgartner
Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi.
LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: il rumeno Tentea comanda la terza manche, attesa per Baumgartner
Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Tentea del Romania guida la terza manche dopo aver conquistato il miglior tempo nelle prove intermedie, mentre l’attenzione si concentra anche su Baumgartner che si prepara a scendere in pista.
MILANO-CORTINA2026 SERATA MAGICA PER IL BOB A DUE AZZURRO!! VINCIAMO 2 ORI NELFEMMINILE E NEL MASCHILE E SIAMO A 4 ORI E 13 MEDAGLIE MERAVIGLIOSI ATLETI AZZURRI! - facebook.com facebook