Luca Giacomel, il biatleta italiano, scende in pista a Milano Cortina 2026 per la gara sprint maschile, dopo aver affrontato la lunga prova dei 20 km individuali e aver riposato un giorno. La sua prestazione di oggi sarà decisiva per dimostrare se può consolidare il suo ruolo tra i protagonisti della disciplina. Un dettaglio che rende questa giornata ancora più interessante: Giacomel ha deciso di puntare su una strategia aggressiva, mentre gli altri favoriscono un approccio più cauto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 20 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 10 km, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 14.00 ad Anterselva. È la gara dell’esplosività, della precisione chirurgica, dei dettagli che fanno la differenza: due poligoni – uno a terra e uno in piedi – e cinque colpi che possono cambiare il destino di una medaglia. Ogni errore si paga con 150 metri di penalità, un fardello che in un format così rapido rischia di diventare decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel deve dimostrare quale sia la sua vera dimensione

Giovanni Giacomel, il biatleta italiano, scatta subito forte nella gara sprint maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, cercando di riscattarsi dopo le difficoltà della 20 km individuale e la pausa forzata.

Oggi ad Anterselva si corre la 20 km di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Highlights | Tommaso Giacomel è una certezza ed è sul podio a Ruhpolding | FISI TV

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel deve dare una scossa; Olimpiadi, dal curling allo slittino: tutti i risultati di giornata; Quando gareggia Wierer? Date, orari, programma gare e dove vederla; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali dell'11 febbraio 2026: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi fuori dal podio. Hockey, Italia-Svezia 2-5.

Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario sprint maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaVenerdì 13 febbraio il biathlon sarà nuovamente protagonista nel corso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine andrà in ... oasport.it

LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel deve dare una scossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di ... oasport.it

Biathlon – Milano-Cortina 2026, Elia Zeni va a caccia di conferme nella sprint: “Voglio prender ispirazione dal doppio zero di Canmore” - facebook.com facebook