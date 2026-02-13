LIVE Biathlon Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA | Giacomel deve dare una scossa

Giovanni Giacomel, il biatleta italiano, scatta subito forte nella gara sprint maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, cercando di riscattarsi dopo le difficoltà della 20 km individuale e la pausa forzata.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Dopo la prova di resistenza della 20 km Individuale e una giornata di recupero, il biathlon maschile torna ad alzare il ritmo con la sprint 10 km, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 14.00 ad Anterselva. È la gara dell'esplosività, della precisione chirurgica, dei dettagli che fanno la differenza: due poligoni – uno a terra e uno in piedi – e cinque colpi che possono cambiare il destino di una medaglia. Ogni errore si paga con 150 metri di penalità, un fardello che in un format così rapido rischia di diventare decisivo.

Oggi ad Anterselva si corre la 20 km di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint maschile ad Oberhof 2026, con aggiornamenti su Giacomel e Perrot.

