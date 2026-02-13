LIVE Biathlon Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA | alle 14.00 si comincia

Alle 14.00, durante la gara di biathlon sprint maschile alle Olimpiadi, i concorrenti si preparano sulla linea di partenza, con i norvegesi che dominano ancora una volta la scena, schierando una squadra di atleti tra i più competitivi, tra cui il favorito Johannes Thingnes Bø.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.52: La Norvegia, come spesso accade, schiera una batteria impressionante. Johan-Olav Botn, oro nell’Individuale, ha già dimostrato di poter coniugare solidità e velocità. Vetle Sjaastad Christiansen e Johannes Dale-Skjevdal sono specialisti del format sprint, capaci di interpretare la gara con grande intensità, mentre Sturla Holm Laegreid rappresenta una minaccia costante grazie alla sua affidabilità al tiro, qualità che nella sprint può valere oro. 13.49: Quentin Fillon Maillet resta uno dei riferimenti del circuito per completezza tecnica e gestione delle gare olimpiche, mentre Émilien Jacquelin è chiamato a riscattare una prova sottotono nella 20 km, facendo leva sulla sua rapidità di esecuzione al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Giacomel sale in pedana a Pokljuka alle 14 per la sprint di biathlon 10 km, deciso a riscattarsi dopo il 6° posto nella prova lunga, che gli ha lasciato l’amaro in bocca.

Giovanni Giacomel, il biatleta italiano, scatta subito forte nella gara sprint maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, cercando di riscattarsi dopo le difficoltà della 20 km individuale e la pausa forzata.

LA NOSTRA DIRETTA / Oggi, venerdì 13 febbraio, giornata chiave: in palio sette titoli tra sci di fondo, snowboard, speed skating, biathlon, pattinaggio artistico e skeleton. Riflettori sugli azzurri Ghiotto e Lorello nei 10.000, su Giacomel e Hofer nella sprint di bia - facebook.com facebook

10.00 Snowboard cross D: Moioli, Francesia Boirai, Groblechner 11.45 Sci di fondo 10km U: Dapra (11.59), Carollo(12.01), Graz (12.13), Mocellini (12.23) 12.10 Hockey U vs 14.00 Biathlon Sprint 10km D: Zeni (14.03), Hofer (14.23), Romanin (14.26), Giac x.com