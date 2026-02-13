Alle 20.45, la partita tra Pisa e Milan si svolge perché il club rossonero cerca di mantenere il ritmo dell’Inter in classifica. Allegri schiera Nkunku e Loftus, mentre Hiljemark punta su Durosinmi, deciso a confermare i progressi della sua squadra dopo la vittoria a Verona.

(3-4-3) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni. All. Hiljemark. (3-5-1-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri. Nel Pisa squalificato Marin e diffidato Aebischer. Nel Milan diffidati Fofana, Rabiot e Athekame. Direzione di gara affidata a Fabbri, della sezione di Ravenna. Assistenti Imperiale e Passeri. Quarto uomo Piccinini. Al Var Aureliano, assistente Var Serra. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Pisa-Milan: Allegri con Nkunku e Loftus, Hiljemark si affida a Durosinmi

Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni dal successo per 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara, il Milan affronta oggi per la prima volta in casa il Pisa, con il ritorno di Hiljemark che cerca di conquistare un posto tra i titolari.

