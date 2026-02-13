Lite familiare a Galatro e casa devastata un fratello fugge in strada e viene arrestato | era ai domiciliari

A Galatro, durante una lite familiare, un uomo agli arresti domiciliari è fuggito di casa e si è trovato in strada, dove è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in stato alterato.

Eseguito un arresto per evasione a seguito di una violenta lite familiare nel centro di Galatro. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo essersi allontanato dall'abitazione dove era scoppiata la lite con il fratello. L'intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'episodio si è verificato quando una chiamata al 112 ha segnalato una situazione di forte tensione all'interno di una famiglia residente nel centro di Galatro. Le urla e i rumori provenienti dall'abitazione hanno destato preoccupazione tra i vicini, che temevano un possibile aggravarsi della situazione.

