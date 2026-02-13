Lite con minacce e tirapugni a Correggio, tre giovani denunciati Correggio (Reggio Emilia), 13 febbraio 2026 – Avrebbero litigato per futili motivi e sarebbero volate minacce di morte rivolte a tre coetanei connazionali con frasi pesanti come “Vi facciamo a pezzi

Correggio (Reggio Emilia), 13 febbraio 2026 – Avrebbero litigato per futili motivi e sarebbero volate minacce di morte rivolte a tre coetanei connazionali con frasi pesanti come “Vi facciamo a pezzi" e “Vi appendiamo". Uno degli aggressori avrebbe inoltre indossato un bracciale metallico come tirapugni, tentando di sferrare alcuni colpi verso le vittime. E’ stato un passante, verso le 21 dell’altra sera nella zona del parcheggio del fast food alle porte del centro abitato di Correggio, a notare la scena, chiedendo l’intervento dei carabinieri. I protagonisti della vicenda sono fuggiti in auto prima dell’arrivo della pattuglia del 112, ma la vettura indicata è stata rintracciata poco distante, con il controllo che ha permesso di sequestrare un tirapugni, due mazze da baseball, una mazza in legno con punta metallica e un taglierino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel primo mese del 2026, i carabinieri di Parma hanno denunciato dieci giovani, trovati in possesso di coltelli, tirapugni e altri strumenti offensivi.

