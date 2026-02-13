Lite Bocchino-Bonelli Sciacquati la bocca quando parli di Msi Non fare squadrismo verbale con me Su La7
Durante la trasmissione Piazzapulita su La7, Italo Bocchino ha detto a Angelo Bonelli di “sciacquarsi la bocca” quando parla di Msi, scatenando una discussione accesa. Bonelli ha risposto accusando Bocchino di usare toni squadristi e di voler imporre un confronto violento. La discussione si è infiammata mentre affrontavano le tensioni a Torino e le misure di sicurezza adottate dal governo Meloni, con i due che si sono scambiati parole dure in diretta.
Bagarre a Piazzapulita (La7) tra il deputato di Avs, Angelo Bonelli, e l’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino, sugli scontri di Torino e sulla linea dura annunciata dal governo Meloni sulla sicurezza. Bocchino, insieme al sottosegretario leghista al ministero dell’Interno Nicola Molteni, accusa Avs di essere complice dei manifestanti violenti. Ma il portavoce di Europa Verde respinge ai mittenti le critiche: “Per noi la ‘non violenza’ è il modo di manifestare”. Il confronto si infiamma quando Bocchino inizia a interrompere ripetutamente Bonelli, accusandolo di “stare coi violenti”. A quel punto Bonelli replica: “Bocchino, lei mi invita a nozze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
