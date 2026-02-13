Lite Bocchino-Bonelli Sciacquati la bocca quando parli di Msi Non fare squadrismo verbale con me Su La7

Durante la trasmissione Piazzapulita su La7, Italo Bocchino ha detto a Angelo Bonelli di “sciacquarsi la bocca” quando parla di Msi, scatenando una discussione accesa. Bonelli ha risposto accusando Bocchino di usare toni squadristi e di voler imporre un confronto violento. La discussione si è infiammata mentre affrontavano le tensioni a Torino e le misure di sicurezza adottate dal governo Meloni, con i due che si sono scambiati parole dure in diretta.