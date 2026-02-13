Lite al parco per un fischietto da sei euro rotto | padre a giudizio per minacce e lesioni

Giovanni Rossi, padre di uno dei bambini coinvolti, è stato chiamato in giudizio per aver minacciato e ferito l’altro padre durante una discussione nata dopo che il figlio di Rossi aveva rotto un fischietto di plastica da sei euro al parco. La lite, scoppiata tra i due adulti mentre i bambini giocavano, si è trasformata in un episodio violento che ora viene giudicato in tribunale a Perugia. Un dettaglio che distingue questa vicenda è che gli agenti intervenuti hanno trovato Rossi ancora agitato e con segni di colluttazione, anche se la causa scatenante è stata appunto un semplice giocattolo rotto.

Un bisticcio tra bambini al parco, per un fischietto di plastica da sei euro, degenera in una lite tra adulti e finisce davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia. A finire sotto processo un 49enne, rumeno, difeso dall'avvocato Marco Piazzai, accusato di "avere minacciato" una bimba di 6 anni "proferendo al di lei indirizzo la frase: 'non devi avvicinarti a . sennò non sai cosa ti succede'". L'imputato deve anche rispondere dell'accusa di molestie per essersi rivolto alla madre della bambina "all'interno del parco pubblico" di Madonna Alta, "in maniera insistente e aggressiva con la richiesta di ricevere il risarcimento del danno occorso alla figlia minore".