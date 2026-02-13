GROSSETO, L’Asl Toscana sud est annuncia l’arrivo di due nuovi specialisti in Neuropsichiatria infantile e adolescenziale, puntando a ridurre le lunghe liste di attesa che da mesi stanno creando disagi ai genitori e ai giovani pazienti.

GROSSETO L’ Asl Toscana sud est accelera sul fronte della Neuropsichiatria infantile e adolescenziale. Dopo l’ingresso di due specialisti nel mese di dicembre, l’Azienda ha annunciato che nelle prossime settimane si completerà l’iter di reclutamento per l’assunzione di ulteriori nuove figure professionali. Questo potenziamento del personale è parte di un periodo di intensa riorganizzazione interna, strategica per migliorare l’efficacia del servizio e ridurre i tempi di attesa per le famiglie e i giovani pazienti. Parallelamente agli innesti nel personale medico, l’Asl è già al lavoro per definire un dettagliato piano di recupero e una profonda revisione organizzativa dei percorsi di assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liste di attesa. Sono in arrivo due specialisti

