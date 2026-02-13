Lunedì al teatro Martinitt di Milano, Raimondo Laino, ipnotista noto per le sue esibizioni, ha trasformato l’ipnosi in uno spettacolo coinvolgente, promettendo al pubblico di far credere di essere su Marte. La sua performance si distingue per l’uso di tecniche che stimolano non solo gli occhi, ma anche il cervello degli spettatori, creando un’esperienza sorprendente e quasi reale.

A me gli occhi, ma anche il cervello. Lunedì al Martinitt si esibisce Raimondo Laino, professione ipnotista. Come si esibirà sul palco? "Cercherò di avvicinare il maggior numero di persone all’ ipnosi e all’ autoipnosi. Attraverso il gioco divulgherò qualcosa in più sul funzionamento dell’ipnosi. Il pubblico verrà testato complessivamente per individuare quel 15-30 per cento di persone più suggestionabili. Sta a me decifrare i segni corporei: colorito del volto, pupille dilatate.". Una volta individuato quel 15 o 30 percento, cosa ne farà? "Li coinvolgerò in alcuni esperimenti mentali, suggerendo loro una realtà totalmente alternativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ipnosi è diventata uno spettacolo: "Vi farò credere di essere su Marte"

