L’intramontabile Cinema Excelsior da settant’anni in prima fila sotto la guida dei volontari

Sondrio, 13 febbraio 2026 – " La grazia" di Paolo Sorrentino e " Marty Supreme " con un Timothée Chalamet pronto a fare incetta di Oscar sono i due filmoni in programmazione nella fine di quella che è per il cinema Excelsior di Sondrio è stata una settimana molto speciale, visto che il 10 febbraio – data dell'anno di costituzione - ha tagliato il traguardo dei propri primi 70 anni. Un compleanno significativo, per la sala della Parrocchia cittadina dei Santi Gervasio e Protasio, che a differenza di altre realtà ha saputo reggere a diversi assalti (dall'avvento della tv alle videocassette da noleggiare sino ad arrivare alle piattaforme a pagamento) e momenti non facili anche recenti, come il prolungato stop causa Covid che ha innegabilmente impigrito tanti spettatori, ormai affezionati alle serate-maratona a base di serie tv.