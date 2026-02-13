L’Intelligenza artificiale e la professione di commercialista | tra efficienza responsabilità e nuovo ruolo sociale

Giovanni Di Trapani ha scritto che l’intelligenza artificiale sta già cambiando il lavoro dei commercialisti italiani, perché le nuove tecnologie sono diventate parte integrante delle loro attività quotidiane. Un esempio concreto è l’uso di software avanzati che automatizzano le pratiche fiscali, riducendo i tempi di lavoro e aumentando la precisione.

di Giovanni Di Trapani L'edizione 2026 di Telefisco consegna alla riflessione pubblica un messaggio chiaro: per i commercialisti italiani l'intelligenza artificiale non è più una variabile esterna o un'ipotesi di scenario, ma una componente già operante del presente professionale. La discussione non ruota più attorno alla domanda se adottarla o meno, bensì su come governarne l'integrazione in modo coerente con i principi deontologici, con la qualità della consulenza e con la funzione sociale della professione. L'elemento di maggiore discontinuità, emerso con forza nel dibattito, è rappresentato dall'uso crescente dell'AI da parte dell'Amministrazione finanziaria.