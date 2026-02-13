L' infortunio le placche nella gamba due interventi e la ripresa Ecco come Brignone è rinata in dieci mesi

Fede Brignone ha subito due interventi alle placche nella gamba e ha trascorso dieci mesi di riabilitazione difficile, ma ora è tornata a gareggiare a Cortina, dove ha conquistato un importante risultato. L’infortunio, causato da una caduta durante un allenamento, ha richiesto interventi chirurgici e un lungo percorso di recupero, ma la sua determinazione l’ha portata a rinascere in poco più di un anno.

Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all'Alpe Lusia, c'era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nella testa del dottor Andrea Panzeri, coordinatore dell'équipe medica della Federazione Italiana Sport Invernali, mentre saliva in auto a Lione per precipitarsi a Milano alla clinica La Madonnina, dove la sciatrice sarebbe stata portata per l'intervento (in questo articolo: la Milano di Federica Brignone, i giochi al Parco Solari, allo stadio con il nonno).