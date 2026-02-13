L' infortunio le placche nella gamba due interventi e la ripresa Ecco come Brignone è rinata in dieci mesi

Fede Brignone ha subito due interventi alla gamba e ha affrontato dieci mesi di dolore prima di tornare in pista a Cortina, dove ha conquistato una vittoria fondamentale. L’infortunio, causato da una caduta durante un allenamento, le ha lasciato segni evidenti con le placche metalliche ancora visibili sulla tibia. Un percorso difficile, fatto di riabilitazione e determinazione, che l’ha portata a rinascere nello sci.

Dopo il terribile incidente del 3 aprile 2025, durante il gigante agli assoluti all'Alpe Lusia, c'era una frase chiave per definire il futuro, agonistico ma prima di tutto personale, di Federica Brignone: «Bisogna fare presto». Tambureggiava nella testa del dottor Andrea Panzeri, coordinatore dell'équipe medica della Federazione Italiana Sport Invernali, mentre saliva in auto a Lione per precipitarsi a Milano alla clinica La Madonnina, dove la sciatrice sarebbe stata portata per l'intervento (in questo articolo: la Milano di Federica Brignone, i giochi al Parco Solari, allo stadio con il nonno).