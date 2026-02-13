Lindsey Vonn una paziente esemplare | il medico racconta il lavoro di squadra dopo l’incidente alla campionessa

Lindsey Vonn è stata descritta come una paziente esemplare dopo il grave incidente che l’ha colpita a Cortina. Il medico dell’ospedale di Treviso, Stefano Zanarella, ha sottolineato quanto la campionessa abbia collaborato con il team sanitario durante le prime cure. La caduta improvvisa durante la gara olimpica ha richiesto un intervento rapido e coordinato, che ha coinvolto diversi specialisti. Vonn si trova ora sotto stretta osservazione, mentre i medici valutano il suo percorso di recupero.

“Lindsey Vonn è una paziente esemplare”. A dirlo in una intervista al Corriere della Sera è Stefano Zanarella, primario di Ortopedia dell’Ospedale Ca’ Foncello, dove la campionessa statunitense è ricoverata dopo la paurosa caduta sulla pista di Cortina durante la prova olimpica di discesa libera. Parole che arrivano dopo giorni intensi, segnati da tre interventi chirurgici alla gamba sinistra e da un percorso clinico ancora in evoluzione. “Abbiamo fatto il nostro dovere – spiega il medico – Ci siamo trovati davanti a un caso complesso, ma lo abbiamo affrontato con un team di esperti, condividendo ogni scelta terapeutica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale dopo la caduta alle Olimpiadi di Pechino, e il chirurgo che l’ha operata afferma che ha subito tre interventi e si è comportata come una paziente esemplare.

Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale di Treviso.

