Lindsey Vonn può vincere la sua prima Coppa del Mondo a fine carriera, anche se ha appena concluso la sua avventura olimpica a Cortina con una caduta grave che ha sorpreso tutti. La campionessa americana è scivolata durante i primi metri della discesa libera, cadendo violentemente e venendo rapidamente portata in elicottero al pronto soccorso. Intanto, tre italiane, Goggia in testa, si preparano all’assalto della classifica generale, con la speranza di conquistare il trofeo prima della fine della stagione.

L’avventura di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali 2026 è durata appena una dozzina di secondi: la fuoriclasse statunitense è gravemente caduta nelle battute iniziali della discesa libera, è stata trasportata al punto di soccorso in elicottero, è stata visitata al nosocomio di Cortina d’Ampezzo, venendo poi trasferita all’ospedale Ca’ Foncelli di Treviso. La 41enne ha subito tre operazioni alla gamba sinistra nel giro di quattro giorni e nei fatti la sua carriera appare conclusa, vista l’entità dell’infortunio e l’età dell’americana. Lindsey Vonn potrebbe però vincere la Coppa del Mondo di discesa libera 2025-2026 anche se non si presenterà più al cancelletto di partenza per le prossime gare stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn può vincere la Coppa del Mondo a carriera finita! Tre italiane all’assalto, Goggia spera in discesa

Approfondimenti su lindsey vonn

Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria nella discesa di Coppa del Mondo a St.

Lindsey Vonn torna protagonista sulla scena dello sci alpino: a 41 anni conquista la vittoria nella discesa libera di Coppa del Mondo a St.

Ultime notizie su lindsey vonn

Argomenti discussi: ‘Può vincere’: l’improbabile ritorno di Lindsey Vonn è un altro rischio che è pronta a correre; Tina Maze: L'incidente di Vonn? Io non avrei mai sciato con un infortunio, si può vincere anche senza superare il limite; Goggia carica: Se in alto non sbaglio posso vincere. E poi quei dubbi sul crociato rotto della Vonn...; L’ortopedico spinge la Vonn: Può vincere col ginocchio rotto.

Lindsey Vonn può vincere la Coppa del Mondo a carriera finita! Tre italiane all’assalto, Goggia spera in discesaL'avventura di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali 2026 è durata appena una dozzina di secondi: la fuoriclasse statunitense è gravemente caduta nelle ... oasport.it

Tina Maze: «L'incidente di Vonn? Io non avrei mai sciato con un infortunio, si può vincere anche senza superare il limite»Tina Maze, due ori olimpici: «Capisco la scelta di Lindsey di tornare alle gare, volevo farlo anche io. Poi ho dato la priorità alla famiglia» ... corriere.it

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com

Lindsey Vonn, il messaggio per Federica Brignone dal letto dell'ospedale: «Congratulazioni, che ritorno» - facebook.com facebook