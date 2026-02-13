Giovanni Lindo Ferretti, noto per il suo ruolo nei Cccp e nei Csi, debutta domani all’Arena del Sole con “Percuotendo. In cadenza”, un nuovo spettacolo che nasce da una vicenda personale legata a una lunga battaglia contro il dolore e la perdita.

Nella città dove i Cccp sono nati discograficamente e dove nel 2024 hanno celebrato l’apertura del tour del ritorno, in attesa di ascoltare i riformati Csi in agosto a Marzabotto, Giovanni Lindo Ferretti esordisce all’Arena del Sole (ore 21) domani con il primo appuntamento del suo nuovo spettacolo, Percuotendo. In cadenza. L’opera, che è stata rappresentata solo a Vicenza, torna con una veste inedita, che ha al centro la poetica del cantante emiliano, tra digressioni sociali, fede e il grande amore per le montagne del Reggiano, dove da tempo ha scelto di vivere in isolamento. Ci sono le radici contadine, quindi, la religiosità alla quale si è tempo avvicinato e la complessa relazione tra un sentire privato e l’attrazione per l’aspetto pubblico del suo mestiere di musicista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lindo Ferretti, una storia privata. Debutta ’Percuotendo. In cadenza’

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Lindo Ferretti, una storia privata. Debutta ’Percuotendo. In cadenza’; Giovanni Lindo Ferretti torna a teatro con Percuotendo. In cadenza; Giovanni Lindo Ferretti: prima della reunion CSI, in scena con Percuotendo. In Cadenza; 'Percuotendo. In cadenza' di Giovanni Lindo Ferretti all'Arena del Sole di Bologna.

Lindo Ferretti, una storia privata. Debutta ’Percuotendo. In cadenza’Nella città dove i Cccp sono nati discograficamente e dove nel 2024 hanno celebrato l’apertura del tour del ritorno, in attesa di ascoltare i riformati Csi in agosto a Marzabotto, Giovanni Lindo Ferre ... ilrestodelcarlino.it

Giovanni Lindo Ferretti: prima della reunion CSI, in scena con Percuotendo. In CadenzaA distanza di un anno e mezzo dall’unica messa in scena di Moltitudine in cadenza, percuotendo al Teatro Olimpico di Vicenza, Giovanni Lindo Ferretti riporta .. ondarock.it

Giovanni Lindo Ferretti torna a teatro con PERCUOTENDO. IN CADENZA. Un tempo sospeso tra parola, silenzio e presenza. 29 marzo 2026 Teatro Nuovo Giovanni da Udine Biglietti disponibili su Eilo.it: https://bit.ly/giolindoudine PERCUOTEN - facebook.com facebook

'Percuotendo. In cadenza' di Giovanni Lindo Ferretti all'Arena del Sole di Bologna. Il 14 febbraio. Parola, canto e suono sui testi poetici e autobiografici di Ferretti #ANSA x.com