L' incontro con Alessandro Cattaneo alla Cittadella della Pace per I Giovedì di Rondine

Alessandro Cattaneo ha partecipato alla Cittadella della Pace di Rondine durante un evento di “I Giovedì di Rondine”, portando il suo contributo alla discussione. La serata ha visto una partecipazione numerosa, con studenti e cittadini interessati alle sfide attuali. La Cittadella continua a ospitare incontri che collegano temi di politica, cultura e spiritualità, creando uno spazio di confronto aperto a tutti.

Prosegue alla Cittadella della Pace di Rondine il ciclo di incontri "I Giovedì di Rondine 2026", un percorso di dialogo e riflessione che, da gennaio a maggio, intreccia spiritualità e cultura politica per interrogare il nostro tempo segnato da crisi globali, conflitti e profonde trasformazioni sociali. Ospite dell'incontro di ieri giovedì 12 febbraio del ciclo "Domande alla Politica" Alessandro Cattaneo, deputato al Parlamento italiano e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia. Al centro della riflessione fede e politica: la politica come servizio e la centralità della persona in una dimensione comunitaria.