L’incendio a Brancaccio brucia pure un ex archivio comunale

Brancaccio nel fumo: un incendio scoppiato ieri ha coinvolto anche un ex archivio comunale abbandonato, alimentato da materiali di scarto e residui di lavori di ristrutturazione abbandonati da anni.

Brancaccio nel Fumo: Un Incendio Divampa su un’Area Industriale Dispersa, Riaprendo Vecchie Ferite. Un vasto incendio ha interessato ieri, 13 febbraio 2026, un’area industriale dismessa a Brancaccio, un quartiere periferico di Palermo. Le fiamme hanno avvolto capannoni in disuso, tra cui un ex archivio comunale, richiedendo un lungo intervento dei vigili del fuoco che sono tuttora impegnati nella bonifica e nella verifica della presenza di persone all’interno delle strutture. L’evento riaccende i riflettori sulla fragilità delle aree industriali abbandonate e sulla necessità di interventi di riqualificazione urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’incendio a Brancaccio ha coinvolto anche un ex archivio comunale, che brucia da ieri pomeriggio a causa di un corto circuito nelle vecchie strutture di legno e cartongesso abbandonate.

