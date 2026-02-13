L' incendio a Brancaccio brucia pure un ex archivio comunale | ricerche per escludere la presenza di persone dentro

L’incendio a Brancaccio ha coinvolto anche un ex archivio comunale, che brucia da ieri pomeriggio a causa di un corto circuito nelle vecchie strutture di legno e cartongesso abbandonate. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e ieri mattina hanno iniziato le operazioni di bonifica nell’area dell’Irsap, tra via Ferruzza e via Pecoraino. Durante le ricerche, i pompieri hanno verificato che non ci sono persone dentro i locali abbandonati.

I vigili del fuoco dopo le operazioni di spegnimento sono impegnati nella bonifica. Nei capannoni in disuso, che si trovano all'interno dell'area dell'Irsap (ex Asi), di solito trovano riparo alcuni senzatetto. Si sta accertando che non fossero lì al momento del rogo L'incendio è spento, ma i vigili del fuoco stamattina erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica nell'area dell'Irsap (ex Asi), tra via Ferruzza e via Pecoraino, a Brancaccio. I pompieri, oltre alla messa in sicurezza dell'area, stanno lavorando per escludere definitivamente la presenza di persone all'interno dei locali.