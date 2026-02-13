Sabato alle 12, i Gentile aprono il nuovo ‘Terminal’ a Fornace Zarattini, in via Faentina 175, un locale ristrutturato con cura che testimonia come la ristorazione sia da sempre una storia di famiglia, dopo mesi di lavori e preparativi.

S’inaugura sabato alle 12 il rinnovato ‘ Terminal Gentile ’, ex Terminal, negli spazi di via Faentina 175, a Fornace Zarattini. Alla guida del progetto ci sono i fratelli Nicola e Massimiliano Gentile, imprenditori che negli anni hanno costruito un ‘impero’ della ristorazione e fanno parte della geografia gastronomica del territorio. Massimiliano ha aperto nel 2002, in società con Mauro Mambelli, il ‘Babaleus’, storico ristorante-pizzeria del centro, poi ha raddoppiato insieme ai figli Mattia e Dennis e alla moglie Maria Grazia con il ‘BabaBeach’ di Punta Marina, a cui hanno fatto seguito una piadineria e un laboratorio di pasta fresca con oltre 50 clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'impero dei Gentile si fa in sette. Sabato apre il 'Terminal' a Fornace: "La ristorazione è storia di famiglia"

