L’idea di una birra tutta italiana

Nel cuore di Trento, Luca Bianchi ha lanciato una nuova birra tutta italiana, chiamata “Alpine Gold”, per valorizzare le materie prime locali e rivendicare un’identità nazionale nel mondo della craft beer. La sua ricetta combina malti piemontesi, luppoli veneti e un tocco di miele trentino, elementi scelti per esaltare i sapori autentici delle regioni italiane. Nel racconto della birra artigianale italiana c’è sempre un momento fondativo fatto di sperimentazione, entusiasmo e qualche azzardo.

Nel racconto della birra artigianale italiana c’è sempre un momento fondativo fatto di sperimentazione, entusiasmo e qualche azzardo. Ma ci sono anche storie che hanno imboccato fin dall’inizio una traiettoria diversa, meno rumorosa e più profonda. È il caso di 32 Via dei Birrai, nato nel 2006 a Pederobba, in provincia di Treviso, quando parlare di birra artigianale nel nostro Paese era ancora un gesto pionieristico. L’idea dei tre fondatori – Loreno Michielin, Fabiano Toffoli e Alessandro Zilli – non era quella di stupire con stili estremi o ricette iperluppolate, ma di costruire una birra “italiana” nel senso più concreto del termine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent’anni di storia della birra artigianale italiana.

Una recente ricerca italiana segna un passo importante nella comprensione dell’alfa-sarcoglicanopatia, una malattia rara che colpisce principalmente i bambini.

