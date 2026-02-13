L’ex compagna di Maurizio Pappalardo, il carabiniere in congedo imputato nel processo di Pavia, ha confermato le accuse di stalking e maltrattamenti durante la sua testimonianza a porte chiuse, che si è svolta nel tribunale di Pavia nell’ambito dell’inchiesta Clean 2, evidenziando come le sue testimonianze abbiano rafforzato le accuse di comportamento violento e intimidatorio nei confronti dell’ex militare.

Si è svolta a porte chiuse la testimonianza dell’ex compagna di Maurizio Pappalardo, carabiniere in congedo a processo in tribunale a Pavia nell’ambito dell’ inchiesta Clean 2, su presunti episodi di corruzione, peculato e stalking che avrebbero visto coinvolti alcuni membri delle forze dell’ordine. Con lui alla sbarra Daniele Ziri del Nucleo ispettorato del lavoro. In precedenza erano stati coinvolti nell’inchiesta Antonio Scoppetta, forestale già condannato con rito abbreviato a quattro anni e sei mesi di reclusione, e l’imprenditore Carlo Primo Boiocchi, per il quale era stata accolta la richiesta di messa alla prova ai lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex vessata dal carabiniere conferma le accuse

Il carabiniere accusato ingiustamente da un marocchino si trova in isolamento, sotto pressione e ricattato dal pubblico ministero.

Antonio Medugno ha confermato le accuse rivolte ad Alfonso Signorini durante l'interrogatorio condotto dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dall'aggiunto Letizia Mannella.

