Alberto Ravagnani, ex prete, ha rivelato che molte vocazioni sono false e che alcuni sacerdoti vivono segretamente una doppia vita. La causa di questa situazione, secondo lui, deriva da pressioni e aspettative che spingono alcuni a mantenere una facciata diversa da quella reale. Ravagnani ha deciso di parlare pubblicamente dopo anni di silenzio, portando alla luce dettagli sconvolgenti sul mondo ecclesiastico. Recentemente, ha raccontato di aver scoperto comportamenti nascosti tra colleghi, che finora nessuno aveva mai ammesso.

L’ex sacerdote Don Alberto Ravagnani rompe il silenzio e racconta perché ha detto addio all’abito talare. Ecco le parole scioccanti dell’ex prete che fanno discutere! Leggi anche: Don Alberto Ravagnani ha lasciato, ma perché? Svelata la verità sul Grande Fratello Vip: fan delusi La decisione di Don Alberto Ravagnani di lasciare il sacerdozio ha acceso un dibattito profondo, dentro e fuori la Chiesa. Non solo perché Ravagnani, 32 anni, era diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani grazie ai social, ma soprattutto per il modo in cui ha raccontato la sua scelta: con lucidità, senza scandali e senza cercare alibi sentimentali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’ex prete Alberto Ravagnani ha fatto una rivelazione shock sulla doppia vita di tanti preti: le sue parole

Approfondimenti su alberto ravagnani

Don Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato popolare sui social, ha parlato per la prima volta della sua doppia vita di prete.

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di sospendere il sacerdozio.

Ultime notizie su alberto ravagnani

Argomenti discussi: L'ex prete social Alberto Ravagnani e le radici in un paese del Polesine: Qui solidali con lui. Era il sacerdote che tutti vorrebbero; Alberto Ravagnani (l'ex prete social) contro gli haters cattolici: Che razza di religione abbiamo costruito?; Alberto Ravagnani: Il ruolo di prete mi stava stretto, metteva a repentaglio la mia libertà: avevo bisogno di ritrovare tutta la mia umanità. Dentro molti sacerdoti, oggi, si nascondono disagi psichici, fragilità, vizi, contraddizioni; Alberto Ravagnani: Lascio la Chiesa per tornare umano. Porto Cristo ovunque, mi danno dell’eretico.

L'ex prete social Alberto Ravagnani e le radici in un paese del Polesine: «Qui solidali con lui. Era il sacerdote che tutti vorrebbero»La famiglia del prelato-influencer si trasferì a Milano da Crespino, in provincia di Rovigo: lì Ravagnani fu battezzato. «Un ragazzo pieno di vita con le idee molto chiare» ... corrieredelveneto.corriere.it

Intervista con ALBERTO RAVAGNANI, ex prete: Conosco il volto cattivo della Chiesa, l'amore ha pesoAlberto Ravagnani, 32 anni. In Italia è stato il primo dei preti influencer, i sacerdoti che hanno deciso di esporsi sui social. Ora Alberto ha deciso di lasciare il suo ministero. Continuerà a parlar ... msn.com

“Ho visto il volto cattivo della Chiesa. L’amore ha pesato”. Alberto Ravagnani, per anni conosciuto come don Alberto sui social, racconta la scelta di lasciare il ministero. Dopo mesi di riflessioni, il 31 gennaio ha sospeso l’esercizio del sacerdozio. Nessuna rela - facebook.com facebook

Alberto Ravagnani sul peso del celibato sulla sua vita e su quella della Chiesa a #inaltreparole Rivedi l'intervista completa ad Alberto Ravagnani al link in bio #la7 #donalberto #celibato #chiesa x.com