L' Europa chiama Cividale più di duecento proposte di spettacoli a Mittelyoung

L’Europa ha scelto Cividale come sede di Mittelyoung, portando oltre 200 proposte di spettacoli che riflettono la vivacità artistica dei giovani talenti europei. La causa è la sesta edizione del progetto di Mittelfest, avviato nel 2021, che mira a promuovere le nuove generazioni di artisti. Quest’anno, le proposte sono arrivate da 28 paesi diversi, dimostrando l’interesse crescente per questa iniziativa culturale.

Il festival dedicato agli artisti under 30 ha ricevuto più di cento candidature dall'estero, soprattutto Germania e Paesi Bassi. In gara ci saranno teatro, danza, musica e circo Mittelyoung è sempre più uno dei crocevia della creatività europea. Per la sesta edizione del progetto di Mittelfest nato nel 2021 per valorizzare e sostenere il talento dei giovani, sono arrivate 238 proposte di spettacoli arrivate da 28 Paesi diversi. Il casting internazionale era dedicata ad artisti ed ensemble rigorosamente under 30 che ormai riconoscono in Mittelyoung, in scena dal 14 al 17 maggio a Cividale del Friuli, una rampa di lancio verso i migliori palcoscenici internazionali.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su europa chiama

