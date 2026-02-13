L' esposizione al piombo aumenta il rischio Alzheimer

L'esposizione al piombo aumenta il rischio di Alzheimer, secondo una ricerca della Facoltà di Sanità Pubblica dell'Università del Michigan, pubblicata pochi giorni fa. La studio ha analizzato i livelli di piombo accumulati nel corpo di anziani statunitensi e ha scoperto che chi ha avuto un’esposizione prolungata o ripetuta corre un rischio molto più alto di sviluppare demenza e Alzheimer rispetto a chi ne è stato meno esposto. Un dettaglio che distingue questa ricerca è l’utilizzo di analisi sui livelli di piombo nelle ossa, metodo che permette di valutare l’esposizione nel lungo termine.

AGI - Una nuova ricerca della Facoltà di Sanità Pubblica dell'Università del Michigan rivela che gli anziani americani esposti in modo cumulativo al piombo corrono un rischio sostanzialmente più elevato di sviluppare il morbo di Alzheimer e la demenza. Lo studio, pubblicato su 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', ha scoperto che gli individui con il quarto più alto di livelli di piombo nelle ossa avevano un rischio quasi tre volte (2,96) maggiore di sviluppare il morbo di Alzheimer e più del doppio (2,15) maggiore di sviluppare demenza per tutte le cause rispetto a quelli nel quarto più basso.