Re Carlo ha revocato i titoli e i privilegi dell’ex Principe Andrea, facendo chiarezza sulla sua esclusione dalla famiglia reale. Andrea, che continua a frequentare eventi pubblici e a mantenere alcuni vantaggi, ha dichiarato di non voler rinunciare ai cinque privilegi che considera fondamentali. La decisione del sovrano ha creato una spaccatura evidente tra i membri della monarchia, mentre il principe si difende sostenendo di aver diritto a determinati benefits.

Re Carlo ha privato suo fratello Andrea dei suoi titoli e privilegi reali, segnando una cesura netta all’interno della royal family. La decisione, legata ai legami dell’ex Principe con Jeffrey Epstein, ha comportato anche la perdita della sua residenza storica presso Royal Lodge, una villa di 30 stanze in cui il terzogenito della defunta Regina Elisabetta godeva di tutti i comfort e i lussi immaginabili. Oggi il 66enne soggiorna a Wood Farm, a Sandringham, in attesa di entrare a Marsh Farm, che è in fase di ristrutturazione per ordine del sovrano inglese. Ma nonostante il trasferimento, Andrew non sembra disposto a rinunciare del tutto alle comodità a cui era abituato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’esilio dorato dell’ex Principe Andrea, i 5 privilegi a cui non intende rinunciare

Approfondimenti su principe andrea

La tensione tra Kate Middleton e Andrea non si placa.

Ultime notizie su principe andrea

Argomenti discussi: Napoli-Roma, riecco Conte: Gasperini cerca il bis che vale la Champions; Ronaldo, sciopero e polemiche esilio dorato in Arabia al capolinea; Epstein, due ragazze morte dopo l'incontro: il Vip finito sotto accusa | Libero Quotidiano.it; TS - Mkhitaryan-Inter, possibile rinnovo: la dirigenza riflette sull'armeno.

I soldi, la violenza e l'esilio dorato: la fine di Rifaat Assad, «scudo» del regime sirianoRifaat Assad se ne è andato per sempre. E saranno pochi a rimpiangerlo. Neppure tra i parenti visti i pessimi rapporti con il fratello Hafez, che lo aveva cacciato dal Paese, e con il nipote Bashar, ... corriere.it

Epstein file, grossi guai per il principe Andrea e un ex premier britannico. @sabriprovenzani x.com

Anticipazioni da documenti non ancora pubblici, un biografo dell’ex principe Andrea: «Sospetti di sesso a tre del politico con Maxwell e il finanziere suicida». E la ministra della Giustizia Usa finisce nel mirino per la gestione del caso - facebook.com facebook