Arianna Fontana si commuove dopo aver vinto l’argento nei 500 metri di short track a Milano Cortina 2026. A 35 anni, la campionessa valtellinese si trova ancora a gareggiare con le migliori al mondo e non nasconde l’emozione per questo risultato. La sua medaglia arriva dopo una gara intensa, che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Arianna Fontana non smette di stupire. La fuoriclasse valtellinese conquista anche la medaglia d’argento nella gara dei 500 metri dello short track valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un secondo posto conquistato con grande cuore al termine di una finale affrontata contro grandissime rivali. L’ennesimo alloro di una carriera impareggiabile. Arianna Fontana ha chiuso con il tempo di 42.294 alle spalle dell’olandese Xandra Velzeboer che ha messo a segno un clamoroso 41.609, mentre completa il podio la canadese Courtney Sarault in 42.427. Un risultato clamoroso per la nostra portacolori che si mette al collo la medaglia numero 13 a livello olimpico, raggiungendo il record del leggendario schermidore Edoardo Mangiarotti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’emozione di Arianna Fontana: “Senza parole per questo argento. A 35 anni competitiva con le migliori”

