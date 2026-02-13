Lemmens | Sensazioni positive e contrastanti verso Conegliano-Perugia

Lemmens ha espresso sentimenti misti dopo la partita tra Conegliano e Perugia, sottolineando quanto il risultato sia stato fondamentale per la squadra in un periodo complicato. La formazione umbra, infatti, ha ottenuto una vittoria che dà speranza, anche se rimangono alcune sfide da affrontare. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, con un’energia che ha coinvolto entrambe le squadre fino all’ultimo punto.

La squadra femminile di pallavolo della Bartoccini MC Restauri Perugia ha ottenuto una vittoria fondamentale in una fase complicata della stagione, dimostrando che la determinazione e il cuore possono fare la differenza anche nelle situazioni più critiche. La gara disputata mercoledì 11 febbraio ha visto le Black Angels superare con un risultato di 3-1 la squadra di Busto Arsizio, portando a casa un successo di grande valore in un contesto di classifica complesso. Se da un lato questa affermazione non muta drasticamente le possibilità di salvezza, dall'altro rappresenta un segnale di fiducia e rinascita per le atlete e lo staff.