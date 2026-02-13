L’elefante e la pioggia, una fiaba africana per bambini, si terrà domenica al Teatrino di corte della Villa Reale di Monza, dove i piccoli dai quattro anni potranno assistere allo spettacolo che racconta di un elefante che cerca di capire il motivo delle continue piogge. L’evento, inserito nella rassegna Musique Royale, nasce dall’intenzione di avvicinare i bambini alle storie e alla musica, e si distingue per l’uso di marionette e canzoni dal vivo, elementi che rendono lo spettacolo più coinvolgente e interattivo.

Appuntamento per i bambini dai quattro anni al Teatrino di corte della Villa Reale. Domenica sarà in scena lo spettacolo “ L’elefante e la pioggia “, nell’ambito della rassegna Musique Royale, organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’ Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con la Fondazione La Societa` dei Concerti di Milano. Doppio spettacolo, alle 11 e 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L’elefante e la pioggia“, una fiaba africana per bambini

