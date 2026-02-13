Legno locale Certificato sì ma non basta

Il legno locale ottenuto con la “Certificato” PEFC non basta a garantire la sostenibilità e la qualità, nonostante sette Comuni e un Consorzio forestale abbiano già coinvolto oltre seimila ettari di bosco, con 77.500 euro di contributi assegnati. La prima fase del bando, lanciato l’estate scorsa dalla Camera di Commercio di Sondrio in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio, si sta concentrando su questa certificazione, che però non garantisce ancora da sola la piena affidabilità del legno prodotto.

Sette Comuni e un Consorzio forestale coinvolti, oltre seimila ettari di superficie boscata, per 77.500 euro di contributi assegnati: sono questi i numeri della prima fase del bando per la Certificazione PEFC, il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale, lanciato l'estate scorsa dalla Camera di Commercio di Sondrio, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio, finanziato con le risorse del demanio idrico della Provincia di Sondrio, AQST 2024. Si tratta in assoluto della prima misura emanata da un ente camerale dedicata esclusivamente al conseguimento di uno dei sistemi di certificazione più diffusi al mondo per la gestione sostenibile delle foreste, con l'obiettivo della salvaguardia della filiera bosco-legno.