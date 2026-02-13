L’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci ha deciso di partecipare attivamente alla campagna nazionale

L’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci come bandiera della campagna nazionale " Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole ". Parte infatti da qui l’iniziativa giunta alla XII edizione voluta da Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura che – d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – porta la lettura ad alta voce nelle scuole italiane dal nido fino alle superiori. E se in tutta Italia il via ufficiale è fissato per il 16 febbraio prossimo (con più di 134mila giovani coinvolti, un migliaio di scuole e più di cinquemila lettori volontari), Pistoia detta i tempi, in forza del titolo di Capitale Italiana del Libro 2026 conquistato nell’autunno scorso, con l’evento inaugurale previsto per stamani alle 12 proprio nel comprensivo di casa nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leggere ad alta voce è amore per i libri

Le ostetriche sottolineano come leggere ad alta voce durante la gravidanza possa essere un gesto semplice e quotidiano, ma con un grande impatto.

Contenuti correlati

IL MIO CANE PUZZOLONE - LIBRI PER BAMBINI LETTI AD ALTA VOCE - STORIE PER RIDERE

Argomenti discussi: Dalla gravidanza ai primi anni di vita: la lettura ad alta voce come intervento ostetrico precoce; Giornate di lettura ad alta voce nelle scuole: le novità della 12esima edizione di Libriamoci; Le letture ad alta voce sono una cura per i bambini (anche quando sono ancora nel pancione); Lettura ad alta voce, a Bure serie di appuntamenti per insegnanti, educatori e genitori.

Dalla gravidanza ai primi anni di vita: la lettura ad alta voce come intervento ostetrico precoceA livello globale, OMS, UNICEF e Banca Mondiale (attraverso il Nurturing Care Framework) indicano la lettura nei primi 1.000 giorni di vita come un investimento essenziale per ridurre le ... infermieristicamente.it

Perché leggere ad alta voce fa bene ai bambini e il segreto dei 15 minutiLeggere ai bambini non basta: scopri l'errore comune che sarebbe meglio non fare e il segreto dei 15 minuti per potenziare il cervello e l'empatia. nostrofiglio.it

Nati per leggere Racconti ad alta voce in Biblioteca per bambini e famiglie https://www.comune.larciano.pt.it/it/news/nati-per-leggere - facebook.com facebook