Lega Pro 27esima giornata girone C Picerno vs Crotone stadio Donato Curcio sabato 14 febbraio ore 17 | 30

Il Crotone scende in campo contro il Picerno sabato 14 febbraio alle 17:30, dopo aver perso il mediano Gallo per squalifica e aver affrontato problemi fisici con Andreoni e Marazzotti. La squadra calabrese potrebbe anche dover fare a meno di Sandri e Vinicius, che sono in dubbio per la partita. La gara si giocherà allo stadio “Donato Curcio”.