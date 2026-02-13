Lega Molinari | Partito è sempre stato dei leghisti avanti su autonomia

Molinari ha affermato che la Lega, da sempre, appartiene ai leghisti, sottolineando che il partito continua a puntare sull’autonomia regionale. Questa dichiarazione arriva dopo settimane di dibattiti interni e di tensioni con altri esponenti politici, che hanno spesso messo in discussione la direzione del partito. Molinari ha ricordato come, negli ultimi mesi, siano stati ottenuti importanti risultati sui temi identitari, grazie anche alla guida di Salvini.

“ La Lega è sempre stata dei leghisti. Non abbiamo mai smesso di lavorare sui temi identitari e su cui stiamo ottenendo grandi risultati grazie anche alla spinta del segretario Salvini, che venivano oscurati da certi dichiarazioni di altri”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, all’uscita dal consiglio federale in via Bellerio a Milano. “Tanto per fare un esempio concreto questa settimana probabilmente mercoledì in consiglio dei Ministri verranno approvate le preintese delle quattro regioni Liguria, Piemonte e Lombardia e Veneto che hanno avviato il percorso per l’autonomia e questo è un ulteriore passaggio fondamentale perché dopo questo ci sarà l’approvazione in conferenza delle regioni e poi i primi atti parlamentari di indirizzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La richiesta di cacciare Roberto Vannacci dal partito si intensifica.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

