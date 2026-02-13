Lega del cane per San Valentino aiuta i senza famiglia

La Lega del Cane ha deciso di celebrare San Valentino aiutando i cani e i gatti senza famiglia: nel week-end, i volontari hanno distribuito ciotole di cibo e copertine ai rifugi Lndc Animal Protection in tutta Italia, per sostenere le migliaia di animali che ogni giorno attendono una casa.

Migliaia di cani e gatti che vivono nei rifugi Lndc Animal Protection di tutta Italia non possono farcela da soli. Per questo la storica associazione animalista - nata nel 1950 e presente in 17 Regioni, con oltre 80 sedi locali e migliaia di soci, volontari e sostenitori - lancia anche quest'anno la Campagna di San Valentino per invitare gli innamorati a moltiplicare l'amore attraverso un dono capace di portare le cure necessarie ai numerosi animali che vivono nei rifugi Lndc e che difficilmente, per malattie o età, potranno trovare casa. Per San Valentino sarà possibile scegliere tra due tipologie di doni: i regali virtuali, con le relative e-card, e le adozioni a distanza.