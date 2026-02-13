Lecci della Via d' Acqua nel Parco della Reggia | scontro tra docenti universitari e associazioni ambientaliste

All'incontro ha partecipato una delegazione della Lipu di Caserta: opposte le posizioni delle parti sulla necessità di abbattere o meno gli alberi Lo scorso 9 febbraio una delegazione della Lipu odv Caserta, in rappresentanza della rete di associazioni interessate al destino dei lecci della Via d'Acqua della Reggia, ha partecipato ad un confronto con professori del Dipartimento di Agraria della Università Federico II Real Sito di Portici, cui era stata convocata, sulla questione del lecci della Via d'Acqua del Parco reale della Reggia di Caserta. All'incontro hanno partecipato la professoressa Rao della locale facoltà di Agraria, il professor Minelli dell'Università di Bologna e consulente della Reggia, il professore Astolfo Zoina, già docente di Patologia vegetale della facoltà di Agraria di Portici.