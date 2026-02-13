Lecchesi senza lavastoviglie

I lecchesi stanno optando sempre più spesso per il lavaggio dei piatti a mano, invece di usare la lavastoviglie, e acquistano in modo massiccio detersivo e lucidalabbra su Amazon. Dai dati di vendita online si evince che tra i prodotti più cercati ci sono quelli per il lavaggio manuale e cosmetici come il lucidalabbra, a testimonianza di una tendenza che cambia le abitudini di consumo quotidiano.

Detersivo per lavare i piatti a mano e lucidalabbra. Dai dati di vendita su Amazon emergono le preferenze dei lombardi sugli acquisti on line. E così si scopre che in base al numero di ordini d'acquisto i lecchesi laverebbero le stoviglie ancora a mano, operazione che si riteneva sulla via inesorabile dell'estinzione assieme alle cartoline e ai francobolli; i bresciani avrebbero denti perfettamente puliti grazie a un acquisto massiccio di scovolini e i cremonesi – chissà come mai – sono affezionati al nastro biadesivo. Sono ovviamente tendenze. Che tracciano però un dato di fatto: gli acquisti on line sono ormai entrati fra le nostre abitudini consolidate.