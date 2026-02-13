C’è un amore… glaciale (e a volte pure focoso) che non conosce bandiere ed è difficile da sciogliere anche se i protagonisti diventano per un giorno rivali sulle piste o nei palazzetti. Tra gli atleti di Milano Cortina 2026, alcune coppie sfidano le rivalità sportive con emozioni che si mescolano a cuori che battono forte, anche a pochi giorni da San Valentino.

C'è un amore. glaciale (e a volte pure focoso) che non conosce bandiere ed è difficile da sciogliere anche se i protagonisti diventano per un giorno rivali sulle piste o nei palazzetti. Dall'hockey al pattinaggio, dal al curling allo slittino, storie bellissime da dividere in due. Coppie di innamorati uniti (o unite) in cerca di gloria olimpica, o separati in competizione alla ricerca di una medaglia dopo aver comunque condiviso viaggi e magari qualche allenamento. A Milano-Cortina da una settimana scendono in gara anche tanti atleti inseparabili non solo per ragioni sportive ma pure per le relazioni affettive.

© Sport.quotidiano.net - Le storie di Milano Cortina 2026. Le coppie a cinque cerchi in pista e nella vita. Cuoricini e rivalità alla vigilia di San Valentino

