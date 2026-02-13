Le psichiatre spiegano che Chiara Petrolini soffre di problemi mentali e si mostra immatura, motivo per cui sceglie di passare molto tempo online. La giovane preferisce il web alle relazioni dirette, trovando nel mondo digitale una forma di protezione. Questo le permette di ricevere risposte diverse e di nascondersi da sentimenti di vergogna, creando così una barriera tra lei e le persone reali.

Chiara Petrolini “ versa in una sorta di condizione di solitudine, preferisce comunicare col web che ha una funzione suppletiva ” e “ ciò le consente di avere risposte più disparate, che la proteggono e salvaguardano dal senso di vergogna ”. È quanto dichiarato quest’oggi in aula, davanti alla Corte d’Assise di Parma, dalle psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, nel processo a carico della 22enne di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso con premeditazione i due figli neonati e seppellito i resti nel giardino della villetta di famiglia. Le specialiste, che hanno esaminato l’imputata per conto del collegio giudicante, hanno illustrato l’esito della perizia psichiatrica, da cui emerge che la giovane è “ capace di stare in giudizio ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le psichiatre su Chiara Petrolini: “Malata e immatura, preferiva il web alle persone"

Chiara Petrolini, le psichiatre: “Web suo principale interlocutore, non ha nessun disturbo psichiatrico” Un’aula del Tribunale di Parma ancora una volta al centro di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Chiara Petrolini si trova sotto processo a Parma, accusata di aver commesso un gesto grave.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Neonati morti e sepolti, Chiara Petrolini valutata dalle psichiatre: cosa è emersoDalle ultime perizie psichiatriche eseguite su Chiara Petrolini, sono emersi dei dettagli inediti riguardanti la sua persona. newsmondo.it

Processo a Chiara Petrolini, nuova udienza: saranno sentite le psichiatreNuova udienza del processo a Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati. La ragazza, 22 anni, per la prima volta non è presente in aula. Si tratta di una tappa fondam ... gazzettadiparma.it

Dentro la notizia. . Chiara Petrolini per la prima volta assente in aula, tutti gli aggiornamenti a #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Processo Chiara Petrolini, le perite: "Il suo principale interlocutore è il web, è sola e immatura ma non ha nessun deficit" x.com