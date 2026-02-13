Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine di oggi aprono con l'incontro tra i capi di stato e di governo dell'Unione Europea, che si è concluso con un acceso scambio di opinioni sulla gestione dei flussi migratori e la lotta alla criminalità organizzata, tema che ha dominato la riunione.

L'incontro fra i capi di stato e di governo dell'Unione Europea, le vittorie di Brignone e Lollobrigida alle Olimpiadi, e le parole di Gratteri sul referendum sulla giustizia Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’incontro informale fra i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea sulla competitività che si è tenuto ieri in Belgio e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con le medaglie d’oro vinte ieri da Federica Brignone nel Super-G di sci e da Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità e quella d’argento di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. 🔗 Leggi su Ilpost.it

