Le perplessità della Virtus su Roma in Nba | Rispettare tradizione e identità

La Virtus Gvm Roma 1960 si mostra scettica riguardo alla proposta di trasferire alcune partite in Nba Europe a Roma, temendo che questa scelta possa compromettere la sua storia e il suo spirito. La società si preoccupa che il progetto, che mira a portare il basket di alto livello nella capitale, possa alterare le radici e l’identità del club, già radicata nel territorio da decenni. La decisione di coinvolgere Roma in questa iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, alcuni entusiasti e altri più diffidenti.

L'ombra della Nba Europe si allunga sulla Capitale, dove tra entusiasmo e curiosità per il nuovo progetto si registra anche la perplessità della Virtus Gvm Roma 1960. Il club capitolino è impegnato in Serie B e, dopo aver rilevato anche la Virtus Roma per acquisirne il logo, punta a raggiungere la Serie A. Sul campo, dopo che la scorsa estate era stata valutata e poi accantonata la possibilità di un doppio salto con l'acquisizione di Cremona. Proprio l'ipotesi di un preaccordo (smentito dal club lombardo) con la cordata americana capeggiata dall'ex Dallas Mavericks Donnie Nelson e l'accelerazione verso la creazione di una nuova Roma in Serie A rischia di ripercuotersi sulla stessa Virtus, che pure rivendica il suo ruolo nella rinascita del basket romano dopo la dolosa scomparsa dalla Serie A nel dicembre 2020. 🔗 Leggi su Iltempo.it

