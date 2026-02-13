Le ombre del cuore ‘bruciato’ la corsa al trapianto e l’impatto sulle donazioni

Il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli si trova in condizioni critiche mentre le indagini cercano di scoprire come abbia subito il danno al cuore. La sua situazione si aggrava di giorno in giorno, e la vicenda ha già suscitato preoccupazioni tra i medici. La scoperta del cuore ‘bruciato’ potrebbe influenzare le opinioni delle persone sulla donazione di organi, rendendo più difficile raccogliere nuovi donatori.

Mentre le condizioni del bimbo di due anni ricoverato in Ecmo al Monaldi di Napoli si aggravano e le indagini cercano di fare chiarezza sul ‘giallo’ del cuore ‘bruciato’, “c’è il rischio che questa vicenda possa avere un impatto sulle donazioni d’organ o”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Piergiorgio Bruno, cardiochirurgo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. “La chirurgia cardiaca è molto delicata – aggiunge Bruno – e purtroppo temo che tutto ciò che mette in luce problematiche legate ai trapianti, possa avere un impatto negativo sulla donazione. Anche per questo voglio ricordare che l’Italia ha una tradizione importante nel settore e che negli ultimi anni questi interventi sono molto cresciuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

