Nives Meroi ha condiviso le sue esperienze in Val di Fiemme, dove le Olimpiadi e la montagna si intrecciano in modo intenso. La grande alpinista ha raccontato come la passione per le cime sia cresciuta tra le vette di questa valle, che per lei rappresenta un luogo di radici profonde. Nel frattempo, uno chef locale ha portato in tavola i sapori del bosco, preparando piatti ispirati alla natura circostante. Durante il weekend, un gruppo di tifosi giapponesi si è unito ai residenti per seguire le gare e vivere l’atmosfera unica delle Olimpiadi.

Il grande salone affrescato è gremito di persone, perché sul palco a parlare nel giorno dell'apertura delle Olimpiadi invernali c'è Nives Meroi, l'alpinista che, con il marito Romano Benet, ha scalato - prima donna a farlo - tutti i 14 ottomila senza ossigeno. Una leggenda per l'alpinismo: occhi brillanti, un fare semplice e diretto e un racconto fluido: «Sono andata in montagna perché non avevo niente da fare», dice (a modi «Tenco») spiegando i suoi inizi. Era una teenager quando si innamorò delle scalate e conobbe quello che sarebbe diventato il suo compagno di avventure e di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Le Olimpiadi, la montagna e il senso di appartenenza: un weekend in Val di Fiemme

Luigi Casanova, custode dei boschi di Moena, analizza l’impatto delle Olimpiadi sulla montagna.

